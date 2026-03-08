В Швеции задержали члена экипажа перехваченного сухогруза теневого флота России

В Швеции задержали члена перехваченного сухогруза Caffa

Сотрудники правоохранительных органов Швеции задержали одного из членов экипажа сухогруза Caffa, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту. Об этом сообщает пресс-служба шведской береговой охраны.

По данным ведомства, 10 из 11 членов перехваченного экипажа судна являются гражданами России.

Перехваченное в Балтийском море судно Caffa находится в санкционном списке Украины. Предварительно, минувшим летом оно сменило флаг с российского на гвинейский.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что Стокгольму неясна структура собственности сухогруза. Он отметил, что в свете серьезной угрозы, исходящей от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия.