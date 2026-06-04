Американский юрист высказался о законности решений МУС в отношении России

Американский юрист Маркс: США не признают решения МУС, в том числе в отношении России

США не признают деятельность Международного уголовного суда (МУС), в том числе решения инстанции в отношении России. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«США не участвуют в работе Международного уголовного суда и не ввели санкции против его судей и прокуроров. Мы не признаем его решения или деятельность», — указал американский адвокат.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала МУС квазиобъединением и псевдосудом. Она подчеркнула, что с точки зрения численности населения большинство жителей земли находится вне его юрисдикции.

В августе 2025 года США ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей МУС. До этого глава Белого дома Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора суда Карима Хана.

