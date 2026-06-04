Лавров: Вступление Украины в ЕС приведет к развалу объединения

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к развалу объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он [ЕС] тогда развалится. Это они прекрасно понимают», — рассказал он о последствиях евроинтеграции Украины.

По словам Сергея Лаврова, вступление Украины в Евросоюз стало бы роковым шагом. При этом осуществить присоединение страны к НАТО, наоборот, было бы для стран Запада гораздо проще, полагает министр.

Ранее Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, украинская сторона внесла необходимые изменения в законодательство, касающееся прав венгров в Закарпатье.

