Одна страна отказалась отправлять войска на Украину

Боложан: Румыния не намерена отправлять войска на Украину

Румыния не намерена отправлять свои войска на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности. Об этом заявил в премьер-министр страны Илие Боложан в эфире телеканала Antena 1, передает РИА Новости.

«Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что власти Румынии усиливают сотрудничество в рамках НАТО, обеспечивая воздушное патрулирование и проведение совместных учений. «Это может быть, скажем так, вкладом Румынии в поддержку прочного мира на Украине, наравне с предоставлением наших военных баз в распоряжение альянса НАТО», — добавил Боложан.

Ранее представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что Афины тоже не намерены отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности.