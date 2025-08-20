Еще одна страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

Правительство Греции: Афины не намерены отправлять войска на Украину

Афины не намерены отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai.

«Мы, как и другие государства, будем готовы ответить на вопрос о том, как мы будем помогать в подобном деле, но не с помощью войск», — сказал он.

По его словам, отправка миротворческих сил в регион связана с последующим этапом консультаций по гарантиям безопасности, поэтому любые обсуждения пока преждевременны.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у стран так называемой «коалиции желающих» нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что Польша не планирует размещать свой военный контингент на украинской территории.