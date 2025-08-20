Мир
Стало известно об отсутствии у «коалиции желающих» согласия по важному вопросу по Украине

Косиняк-Камыш: У стран «коалиции желающих» нет согласия по войскам на Украине
Виктория Кондратьева
Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

У стран так называемой «коалиции желающих» нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

По его словам, часть государств, например, Франция, выражает желание отправить свои войска в указанную республику. В свою очередь часть других стран, такие как Польша и страны восточного фланга НАТО, заявляют, что не хотят и не планируют делать этого, уточнил политик.

«Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в "коалиции желающих"», — сказал он.

Ранее стало известно, что среди союзников по НАТО существуют разногласия в вопросе дислокации контингента войск Североатлантического альянса на территории Украины. Отмечается, что с этим шагом сопряжены большие риски.

