Раскрыты серьезные разногласия в НАТО по вопросу дислокации войск на Украине

В Брюсселе заявили, что в НАТО разногласия в вопросе дислокации войск на Украине
Виктория Кондратьева
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Среди союзников по НАТО существуют разногласия в вопросе дислокации контингента войск альянса на территории Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

«Каковы пределы полномочий отправленных на Украину военных и в каких регионах они должны располагаться. Грубо говоря, что они должны делать, если случайно попадут под обстрел — немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, существует большая разница между политическими заявлениями и реальной отправкой войск, а также «пониманием реального риска их возвращения в гробах, не говоря уже об угрозе эскалации войны между Россией и НАТО, которая может перерасти в ядерный конфликт».

Ранее источник издания Politico заявил, что Польша не отправит войска на Украину из-за страха ослабить свои вооруженные силы.

