Раскрыта причина отказа Польши от отправки войск на Украину

Politico: Польша не отправит войска на Украину из-за страха ослабить свои силы

Польша не отправит войска на Украину из-за страха ослабить свои вооруженные силы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Польша, теперь обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток», — утверждается в публикации.

По данным неназванного польского чиновника, Варшава столкнулась со «стратегической дилеммой», так как граничит с Россией и Белоруссией. Он отметил, что в связи с этим Польша «не может ослабить силы».

Ранее стало известно, что в Европейском союзе ожидают трудностей с возможной отправкой британских и французских войск на Украину в качестве гарантии безопасности.