08:44, 20 августа 2025Мир

В ЕС усомнились в возможности отправки войск на Украину

Politico: В ЕС ожидают, что отправка войск на Украину столкнется с трудностями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) ожидают, что возможная отправка Великобританией и Францией своих войск на Украину в качестве гарантии безопасности может столкнуться с трудностями. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Если учесть, насколько политически слабы [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, то становится трудно представить, как этот план будет реализован. Сейчас нелегкое время с экономической точки зрения», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что с похожими трудностями может столкнуться и Германия, армия которой все еще слишком мала и лишь недавно начала получать финансирование в объемах, необходимых для размещения миротворческих контингентов за рубежом. «Даже отправка 5000 солдат на постоянную миссию в Литву — это уже предел возможностей бундесвера», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.

