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19:47, 4 июня 2026Ценности

Екатерина Климова показала редкий кадр матери и 18-летнего сына

Актриса Екатерина Климова показала редкий кадр матери Светланы и 18-летнего сына Корнея
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @klimova___ekaterina

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова показала редкий кадр матери Светланы и 18-летнего сына Корнея. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистки.

48-летняя знаменитость запечатлела родительницу в свободных брюках, футболке и очках в объятиях внука. Он, в свою очередь, был одет в серые спортивные штаны и темную футболку. Вместе с ними на задних лапах также была запечатлена собака.

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Семья актрисы позировала на фоне сервированного стола с фруктами.

В феврале Екатерина Климова появилась на публике в украшениях на три миллиона рублей. Внимание журналистов на премии «Золотой орел» привлек образ актрисы, который включал в себя черное платье длины макси.

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