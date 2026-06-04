Екатерина Климова показала редкий кадр матери и 18-летнего сына

Актриса Екатерина Климова показала редкий кадр матери Светланы и 18-летнего сына Корнея

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова показала редкий кадр матери Светланы и 18-летнего сына Корнея. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистки.

48-летняя знаменитость запечатлела родительницу в свободных брюках, футболке и очках в объятиях внука. Он, в свою очередь, был одет в серые спортивные штаны и темную футболку. Вместе с ними на задних лапах также была запечатлена собака.

Семья актрисы позировала на фоне сервированного стола с фруктами.

В феврале Екатерина Климова появилась на публике в украшениях на три миллиона рублей. Внимание журналистов на премии «Золотой орел» привлек образ актрисы, который включал в себя черное платье длины макси.