Екатерина Климова появилась на публике в украшениях на три миллиона рублей

Актриса Климова появилась на «Золотом орле» в украшениях на три миллиона рублей

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова появилась на премии «Золотой орел» в дорогостоящих украшениях. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Внимание журналистов привлек образ 47-летней актрисы, который включал в себя черное платье длины макси. В качестве аксессуаров артистка выбрала жемчужный комплект ювелирного бренда Mercury с белым золотом.

По данным издания, стоимость колье составила 572 тысячи рублей, серег — два миллиона рублей, а браслета — 559 тысяч рублей. Общая цена всех изделий достигла более трех миллионов рублей.

В январе 47-летняя актриса Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности. Звезда сериала «Бедная Настя» призналась, что за жизнь выработала устав, который помогает ей поддерживать форму. По ее словам, он состоит из диеты, четкого распорядка дня и сна.