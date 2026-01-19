47-летняя актриса Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности

Актриса Климова призналась, что сон помогает ей хорошо выглядеть в 47 лет

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности. Ее комментарий приводит портал Teleprogramma.pro.

47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» призналась, что за жизнь выработала устав, который помогает ей поддерживать форму. По ее словам, он состоит из диеты, четкого распорядка дня и сна.

«Все это и дает результат. Без этого, особенно после 40 лет, не получится ничего. Никакие пластические операции не помогут, если регулярно не делать того, что нужно делать, чтобы выглядеть хорошо», — подчеркнула артистка.

В сентябре прошлого года Екатерина Климова показала естественную внешность на фото.