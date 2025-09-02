Ценности
47-летняя Екатерина Климова показала лицо без макияжа

47-летняя российская актриса Екатерина Климова показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @klimova___ekaterina

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова показала естественную внешность на фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда популярного телесериала «Бедная Настя» запечатлена себя на камеру в белой майке. При этом она позировала перед объективом со стаканом кислородного коктейля. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости полностью отсутствует макияж.

Кроме того, Климова поделилась снимками в откровенном виде. Она также запечатлела себя на камеру, представ перед зеркалом в полупрозрачных шортах и майке.

В мае Екатерина Климова устроила фотосессию в платье с откровенными разрезами.

