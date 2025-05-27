47-летняя Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами

47-летняя актриса Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда популярного телесериала «Бедная Настя» позировала в размещенном видео на крыше жилого дома. Так, она предстала перед камерой в открытых туфлях на шпильках и черном платье с двумя высокими разрезами, которые оголяли ее бедра и ноги. Кроме того, ее внешний вид дополнили массивные серьги и золотые браслеты.

«Жаркий период настал! Бэкстейдж с новой фотосессии тоже. Смотри не обожгись», — подписала знаменитость ролик.

В ноябре 2024 года Екатерина Климова снялась в откровенном наряде в объятиях обнаженного актера Павла Деревянко. Тогда актриса примерила облегающее мини-платье и распустила при этом волосы.