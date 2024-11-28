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10:44, 28 ноября 2024Ценности

46-летняя Екатерина Климова снялась в объятиях обнаженного Павла Деревянко

Екатерина Ештокина

Фото: @klimova___ekaterina

Известная российская актриса Екатерина Климова снялась в откровенном наряде в объятиях обнаженного актера Павла Деревянко. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото 46-летняя знаменитость надела черное облегающее мини-платье и распустила длинные волосы. При этом артистка присела на колено к Деревянко, обнимая его за шею.

В то же время актер предстал в расстегнутой олимпийке, демонстрируя рельефный торс. Вдобавок он надел галстук-бабочку.

В сентябре Екатерина Климова показала лицо без макияжа. Знаменитость снялась без бюстгальтера, прикрывшись одеялом, на фоне белого постельного белья. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от косметики.

ЖЗЛ
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