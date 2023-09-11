Екатерина Климова показала лицо без макияжа

Известная российская актриса Екатерина Климова показала естественную внешность. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость снялась без бюстгальтера, прикрывшись одеялом, на фоне белого постельного белья. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от макияжа, демонстрируя лицо без косметических дефектов. Кроме того, актриса распустила длинные каштановые волосы, которые хаотично расположились на подушке.

«Рубрика "Ревизия". Каждый раз собираюсь удалить лишние фото и почему-то не делаю этого. Решила объединять их в серии и публиковать перед утилизацией. Первая серия "Селфи без"», — подписала она пост, который набрал почти 20 тысяч лайков.

Ранее в сентябре российская актриса Шпица раскрыла секрет своей стройности. 37-летняя знаменитость рассказала журналистам, что прежде никогда не сидела на диетах, однако у нее есть система питания, которой она регулярно следует.