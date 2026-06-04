Гергиев объяснил отмену концерта в Италии

Валерий Гергиев заявил, что его концерт в Италии отменили после протеста Латвии и Эстонии

Народный артист России Валерий Гергиев заявил, что отмене его выступления в Италии в 2025 году поспособствовали Эстония и Латвия. Его комментарий передает Национальная служба новостей (НСН).

Выдающийся российский дирижер пояснил, что «просто не поехал» в Италию после того, как друзья порекомендовали ему не приезжать. Гергиев подчеркнул, что изначально его пригласили выступить, однако вскоре обстоятельства изменились.

«Меня приглашают, приносят письма. А потом говорят: "Кто-то выступил из Латвии, Эстонии, они против"», — поделился артист и добавил, что привык думать «о музыке, а не о политиках из других стран».

В июле 2025 года сообщалось, что концерт Гергиева в Италии был отменен после жалоб. Министерство культуры Италии выразило недовольство выступлением российского дирижера, несмотря на решение одного из руководителей региона Винченцо Де Луки, который заявил, что музыка должна быть вне политики.