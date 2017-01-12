В МИД России прокомментировали развертывание американских войск в Европе

Развертывание американских сил в Европе дестабилизирует ситуацию в регионе. Об этом заявил замглавы МИД России Алексей Мешков, сообщает «Интерфакс» в четверг, 12 января.

«Попытки прикрыться так называемым ротационным принципом есть не что иное, как масштабная подготовка военных натовских стран на восточных рубежах альянса, а проще говоря, в непосредственной близости к нашим границам», — считает дипломат.

8 января сообщалось, что в Польшу прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. 250 солдат были переброшены в рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО. Развертывание бронетанковой бригады США в Польше должно быть завершено до конца месяца.

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Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности.

9 декабря 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил европейским странам об обещании не расширять НАТО на восток. «Я передал своим коллегам документы, которые были рассекречены, когда Михаил Горбачев беседовал с Гельмутом Колем(...) Они четко говорили о том, что никакого продвижения НАТО на Восток не будет, и тем более, военная инфраструктура НАТО не будет приближаться к границам нашей страны», — рассказал он.