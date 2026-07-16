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15:50, 16 июля 2026Бывший СССР

В доме фигуранта дела о взрыве в Монако нашли камеру пыток

У задержанного по делу о взрыве в Монако Жиковича в подвале нашли камеру пыток
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Виталий Жикович, задержанный по делу об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской, которая подозревалась в организации взрыва в Монако, оборудовал камеру для пыток в подвале собственного дома. Как сообщает RT со ссылкой на собственные данные, украинская полиция обнаружила это помещение во время обыска после ареста Жиковича.

По информации телеканала, Жикович находился в поле зрения российских спецслужб более двух лет из-за его стремления организовать десятки терактов и диверсий на территории России. Источники RT характеризуют его как «алчного садиста», готового к массовым убийствам и пыткам, а также отмечают, что он не гнушался краж даже у своего работодателя, чьи средства в значительной степени поступают от западных налогоплательщиков.

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Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате которого пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Подозреваемой в совершении покушения стала 39-летняя Анастасия Березовская, которую позже нашли мертвой в окрестностях Киева. Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, а 9 июля в Киеве был арестован сотрудник ГУР, который признался в ее ликвидации.

Ранее «Лента.ру» уже писала о резонансном взрыве в Монако и его последствиях. В начале июля 2026 года сообщалось, что Интерпол объявил Березовскую в розыск по подозрению в причастности к покушению на Ермолаева, а также что пострадавший бизнесмен ранее был связан с украинскими энергетическими активами и имел конфликты с рядом олигархических группировок.

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