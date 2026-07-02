«Пришлось ампутировать ноги». Названо имя пострадавшей при взрыве в Монако спутницы Ермолаева. Стоит ли Киев за покушением?

Nice-Matin: При взрыве в Монако пострадала дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области

При взрыве в Монако пострадала Анна Насобина — дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

Ранее было известно, что среди пострадавших — украинский олигарх Вадим Ермолаев, а также его жена и сын. Позже жена олигарха заявила, что в момент взрыва находилась в другом месте, а ранения получила другая женщина.

По данным Nice-Matin, 46-летняя Насобина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Как пишет газета, в результате взрыва ей пришлось ампутировать обе ноги.

По делу о покушении был задержан иностранец

В рамках дела о покушении на Ермолаева в Монако был задержан иностранец. Об этом сообщил портал Monaco Info.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — подчеркнули в прокуратуре Монако. Затем задержанный был отпущен.

Именно Монако в качестве места подрыва украинского олигарха было выбрано неслучайно, считает бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE), сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике. По его мнению, покушение совершили в княжестве для громкости преступления.

Несомненно, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить, это было не просто предупреждение Клод Монике французский разведчик

Фото: Reuters

Ермолаев хотел осудить коррупцию на Украине и был связан с кол-центрами в Днепре

Клод Монике заявил, что Ермолаев был намерен выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине.

Вполне возможно, что это было воспринято как провокация Клод Монике французский разведчик

Кроме того, взрыв могли устроить представители организованной преступности — нападение может быть связано с мошенническими кол-центрами в Днепре.

Украину заподозрили в причастности к покушению на Ермолаева

Французские следователи рассматривают версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на олигарха как основную.

При этом произошедшее, по данным следователей, больше похоже на «предупреждение», чем на целенаправленную попытку устранения.

Версию о том, что за покушением могут стоять власти Украины, также выдвинуло украинское издание «Страна.ua». По его данным, украинские власти хотели отнять активы Ермолаева на родине. В 2023 Украина ввели против него санкции Совета по национальной безопасности и обороне.

Фото: Reuters

Стало известно о связях Зеленского с Ермолаевым и назван возможный мотив

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заметил, что Ермолаев связан с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, так как был партнером государства в строительстве мемориального кладбища под Киевом.

Дубинский также напомнил, что в феврале заявлял о связи офиса президента с мошенническими кол-центрами. По его словам, офис президента страны обеспечивал их защиту от органов правопорядка.

О вероятном мотиве Зеленского рассказал начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков:

Вполне вероятно, что Ермолаев, находясь в Европе, с точки зрения обладания какими-то компрометирующими материалами мог начать поддерживать оппозиционных клоуну кандидатов. И это тоже очень болезненно ввиду ситуации, которая сложилась на Украине Евгений Брыков начальник управления информационной политики Херсонской области

Он добавил, что часть бизнесменов «днепропетровского клана» (к которой относился и Ермолаев) осталась оппозиционно настроенной к нынешней украинской власти. Ермолаев мог бы быть их лидером, предположил Брыков.

Фото: Reuters

Помощь Запада Киеву оказалась под угрозой

Взрыв в Монако может стать причиной прекращения помощи Киеву от западных партнеров.

Если подтвердится версия французских следователей, будто официальный Киев стоит за покушением, это серьезно усложнит задачу увеличения поддержки Украины со стороны Запада, а также вызовет «вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору».

Покушение было совершено на предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции. То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению. Противники поддержки Украины во Франции уже начинают использовать этот момент «Страна» украинское издание

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил, пусть они эту ответственность и несут.