СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

Le Figaro: Французские следователи подозревают СБУ в покушении на олигарха Ермолаева

Французские следователи рассматривают версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на украинского олигарха Владимира Ермолаева в Монако как основную. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники.

«Следователи сосредоточились на версии того, что нападение было организовано СБУ», — сказано в сообщении.

При этом, по информации издания, произошедшее больше похоже на «предупреждение», чем на целенаправленную попытку устранения олигарха.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.