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10:55, 1 июля 2026Мир

Захарова указала Западу на ответственность за прирученных кровавых монстров

Захарова: Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил, пусть они эту ответственность и несут. Так взрыв в Монако прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Дипломат напомнила западным странам фразу из произведения писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

«Я добавлю: они в ответственности — и в Монако, и не в Монако — за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, пусть они эту ответственность и несут», — сказала она.

Ранее стало известно, что французские следователи подозревают Службы безопасности Украины (СБУ) в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева при взрыве в Монако. На записях камер наблюдения рядом с подъездом жилого дома был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

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