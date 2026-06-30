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22:51, 30 июня 2026Мир

Жена украинского олигарха Ермолаева высказалась о взрыве в Монако

Жена украинского олигарха Ермолаева Анна заявила о сильном стрессе после взрыва в Монако
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Официальная жена Вадима Ермолаева Анна заявила, что после взрыва в Монако ее семья находится в состоянии сильного стресса. Она высказалась о случившемся в комментарии изданию «Суспильное».

По данным издания, Анны не было возле дома, где члены ее семьи пострадали из-за взрыва, она находилась в другом месте. Опасные для жизни ранения получила другая женщина.

«Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — заявила Анна Ермолаева. Она не стала делиться подробностями.

В украинском посольстве изданию заявили, что все трое раненых — члены одной семьи украинского происхождения. Украинские дипломаты выехали на место происшествия и в больницу.

Согласно сведениям Nice-Matin, в результате взрыва бизнесмен получил серьезные ожоги, женщина перенесла операцию в Ницце и ее жизни все еще угрожает опасность, из-за перенесенных травм она осталась без нижних конечностей. 13-летний сын Ермолаева получил легкие ранения.

Французские следователи подозревают Службы безопасности Украины (СБУ) в покушении на олигарха, сообщила ранее газета Le Figaro. На записях камер наблюдения рядом с подъездом жилого дома был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

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