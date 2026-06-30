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22:26, 30 июня 2026Мир

Раскрыто местонахождение пострадавшего при взрыве в Монако украинского олигарха

N-M: Пострадавшего при взрыве в Монако украинского олигарха Ермолаева перевезли в Марсель
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Пострадавшего при взрыве в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева перевезли в больницу в другом городе во Франции. О его местонахождении сообщает газета Nice-Matin (N-M).

Сначало издание передало информацию, что после проведения операции в больнице в Ницце мужчину на вертолете перевезли в госпиталь Сент-Анн в Тулоне. Позже источник газеты, близкий к расследованию, раскрыл, что на самом деле Ермолаев находится в Марселе.

Согласно сведениям Nice-Matin, у бизнесмена серьезные ожоги, его жена перенесла операцию в Ницце и ее жизни все еще угрожает опасность, из-за перенесенных травм она осталась без нижних конечностей. Их 13-летний сын получил легкие ранения.

Французские следователи подозревают Службы безопасности Украины (СБУ) в покушении на олигарха Ермолаева, сообщила ранее газета Le Figaro.

Мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

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