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21:42, 1 июля 2026Мир

Бывший разведчик объяснил покушение на Ермолаева в Монако

Экс-разведчик Монике: Покушение на Ермолаева устроили в Монако для громкости преступления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Княжество Монако было выбрано в качестве места подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева для громкости преступления. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE), сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

Монике заявил, что выбор места для атаки, по его мнению, был неслучайным. Он отметил, что, хотя Ермолаев регулярно посещал Ниццу и другие города, удар был нанесен именно в Монако — одном из самых безопасных мест в мире, где камеры видеонаблюдения установлены практически через каждые 20-30 метров. Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что в княжестве приходится один полицейский примерно на 60 жителей.

Неслучайным стал и выбор преступников в пользу взрывного устройства, начиненного шрапнелью, считает собеседник агентства.

«Несомненно, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить, это было не просто предупреждение», — отметил Монике.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.

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