Помощь Запада Киеву оказалась под угрозой после взрыва в Монако

«Страна»: Взрыв в Монако может стать причиной прекращения западной помощи Киеву

Взрыв в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья, может стать причиной прекращения помощи Киеву от западных партнеров. О такой возможной угрозе сообщает украинское издание «Страна».

До этого сообщалось, что французские следователи рассматривают версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева как основную.

«Покушение было совершено на предпринимателя, против которого [президент Украины Владимир] Зеленский ввел санкции. То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению. Противники поддержки Украины во Франции уже начинают использовать этот момент», — предупреждают авторы статьи.

Отмечается, что, если подтвердится версия, будто официальный Киев стоит за этим покушением, это серьезно усложнит задачу увеличения поддержки Украины со стороны Запада, а также вызовет «вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору».

Мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако, пострадали три человека. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

Ермолаев с декабря 2023 года находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.