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Бывший СССР
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13:21, 30 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о связи Зеленского и ставшего целью теракта в Монако украинского олигарха

Дубинский: Ермолаев был партнером Зеленского в строительстве мемориального кладбища
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украинский олигарх Вадим Ермолаев, ставший целью теракта в Монако и связанный с сетью мошеннических кол-центров, связан с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, так как был партнером государства в строительстве мемориального кладбища под Киевом. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Подсанкционный бизнесмен Ермолаев, на которого совершено покушение в Монако, помимо мошеннических кол-центров имеет еще один общий проект с Зеленским и [бывшим главой офиса президента Андреем] Ермаком — мемориальное кладбище под Киевом», — написал он.

Парламентарий также напомнил, что в феврале заявлял о связи офиса президента с мошенническими кол-центрами. По его словам, офис президента страны обеспечивал их защиту от органов правопорядка.

Мощный взрыв прогремел в Монако вечером 29 июня. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории княжества. Целью нападения стал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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