В Монако задержали иностранца по делу о теракте

Monaco Info: Иностранец был задержан в Монако в рамках дела о покушении на Ермолаева

Иностранец был задержан в Монако в рамках дела о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом сообщает Monaco Info.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — подчеркнули в прокуратуре Монако.

Затем задержанный иностранец был отпущен.

30 июня в Монако прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.