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20:50, 1 июля 2026Мир

В Монако задержали иностранца по делу о теракте

Monaco Info: Иностранец был задержан в Монако в рамках дела о покушении на Ермолаева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Иностранец был задержан в Монако в рамках дела о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом сообщает Monaco Info.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — подчеркнули в прокуратуре Монако.

Затем задержанный иностранец был отпущен.

30 июня в Монако прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.

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