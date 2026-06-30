Взрыв в Монако связали с преступным миром Украины и кол-центрами в Днепре

УП: Покушение на Ермолаева в Монако могли организовать представители преступного мира

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могли организовать представители преступного мира Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, французские правоохранители считают, что взрыв могли организовать представители организованной преступности. Кроме того, нападение может быть связано с мошенническими кол-центрами в Днепре.

Отмечается, что в результате взрыва жена Ермолаева лишилась обеих ног, ее жизнь находится под угрозой, сам бизнесмен ранен, но его жизни ничего не угрожает, а их 13-летний сын получил легкие ранения.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступнику удалось скрыться.

