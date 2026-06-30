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18:35, 30 июня 2026Бывший СССР

Покушение на бизнесмена в Монако связали с властями Украины

«Страна.ua»: За покушением на бизнесмена Ермолаева могли стоять власти Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

За покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могли стоять власти Украины, которые хотели отнять его активы на родине. С действиями Киева подрыв связало в Telegram издание «Страна.ua».

В 2023 Украина ввели против Ермолаева санкции Совета по национальной безопасности и обороне. В публикации отмечается, что эта мера часто используется властями в качестве предлога для национализации активов.

«Активы у Ермолаева, у "Алефа" и бизнесменов из их близкого круга были серьезные — крупнейшая строительная компания Днепра Alef Estate, крупные производства стройматериалов и гранита, маслоэкстракционный завод, выращивание фруктов, продажа вина под брендом Villa Ua, водки GreenDay, коньяка Adjari», — говорится в публикации.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться. При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его спутница.

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