Названо имя пострадавшей при взрыве в Монако женщины

Nice-Matin: Пострадавшей в Монако оказалась дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области

Одной из пострадавших при взрыве в Монако стала Анна Насобина — дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

По информации издания, 46-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Как сообщает издание, в результате взрыва ей пришлось ампутировать обе ноги.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.