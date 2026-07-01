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23:15, 1 июля 2026Мир

Названо имя пострадавшей при взрыве в Монако женщины

Nice-Matin: Пострадавшей в Монако оказалась дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Одной из пострадавших при взрыве в Монако стала Анна Насобина — дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

По информации издания, 46-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Как сообщает издание, в результате взрыва ей пришлось ампутировать обе ноги.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.

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