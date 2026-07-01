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08:02, 1 июля 2026Бывший СССР

Озвучен вероятный мотив Зеленского для организации покушения на Ермолаева

Брыков: Пострадавший в Монако Ермолаев мог поддержать оппозиционных Зеленскому кандидатов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего в результате взрыва в Монако, могли организовать по приказу президента Украины Владимира Зеленского. О вероятном мотиве лидера республики рассказал начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков, его слова приводит ТАСС.

«Вполне вероятно, что Ермолаев, находясь в Европе, с точки зрения обладания какими-то компрометирующими материалами мог начать поддерживать оппозиционных клоуну кандидатов. И это тоже очень болезненно ввиду ситуации, которая сложилась на Украине», — пояснил эксперт.

Он добавил, что часть бизнесменов «днепропетровского клана» (к которой относился и Ермолаев) осталась оппозиционно настроенной к нынешней украинской власти. Ермолаев мог бы быть их лидером, предположил Брыков.

«Безусловно, в этой ситуации имеет значение и политическая составляющая, потому что мы не понимаем до конца, какие были планы у Ермолаева. Ведь на Украине действительно сейчас кресло под клоуном шатается», — отметил Брыков.

Ранее политолог Александр Дудчак оценил вероятность разрыва отношений между Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Последнего рассматривают как кандидата в президенты Украины.

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