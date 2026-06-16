Вероятность разрыва отношений между Зеленским и Будановым оценили

Политолог Дудчак: Отношения Зеленского и Буданова никогда не были замечательными

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) никогда не были замечательными, заявил политолог Александр Дудчак. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что отношения Зеленского и Буданова оказались на грани разрыва. Утверждалось, что не так давно между политиками состоялся разговор, в ходе которого были подняты и решены все конфликтные вопросы. Кроме того, Зеленский и Буданов не совпадают темпераментами, своей эмоциональной натурой.

«У них никогда не было замечательных отношений, говорить о разрыве [отношений] Буданова и Зеленского вообще не приходится. Дело не в том, что они характерами не сходятся. Дело в том, что они представляют, так сказать, разные силы, которые влияют на события на Украине», — сказал Дудчак.

По словам политолога, если Зеленский подконтролен Британии, то Буданов может ориентироваться на США. Он также подчеркнул, что назначение Буданова на должность главы офиса произошло не по воле Зеленского, а по указанию извне.

«Если Зеленский подконтролен Лондону, то этот товарищ [Буданов] может быть уже [подконтролен] не столько Лондону, сколько Вашингтону. Там есть разные цели и задачи. И мы видим, что изначально поставили на эту должность вместо [Андрея] Ермака Буданова. Не потому, что так Зеленский захотел, а потому, что было такое указание — взять себе главой офиса Буданова. А нам с того, что у них там какие-то споры, по большому счету, нет никакого дела. Для нас что один, что второй, что другие, например [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, разницы особой нет», — подчеркнул Дудчак.

Ранее журналисты опубликовали кадры, снятые в рабочем кабинете Буданова. На его столе лежало множество книг и документов, среди них выделялся красный блокнот, на обложке которого большими черными буквами написано «Список пидорасов 2026».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы в этом списке может оказаться и сам украинский лидер. Депутат допустил, что на фоне разжигающегося коррупционного скандала Буданов может рассматривать себя как кандидата в президенты Украины.

