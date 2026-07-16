Певица Кеша попросила фанатов присылать ей свои зубы для создания украшений и декора

Американская певица Кеша (настоящее имя Кеша Себерт) заявила, что собирает человеческие зубы и просит свои фанатов присылать их ей. Ее слова передает издание Metro.

Артистка призналась, что сделала из человеческих зубов ожерелье, серьги, ремень и даже корону. Оставшиеся зубы артистка расставила по дому в маленьких баночках.

«Я поп‑звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Отдайте их мне. Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин», — заявила Кеша.

По словам Себерт, все началось с того, что один из поклонников рассказал ей о выпавшем молочном зубе своего ребенка. Артистка попросила отдать ей этот зуб. Теперь в ее коллекции более тысячи «экспонатов».

Ранее певица Кеша в прозрачном наряде и с обнаженной грудью попала в объективы папарацци. 39-летнюю исполнительницу запечатлели у выхода креативной студии Bravo в Нью-Йорке.