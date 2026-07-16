Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:39, 16 июля 2026Культура

Певица Кеша попросила фанатов присылать ей свои зубы

Певица Кеша попросила фанатов присылать ей свои зубы для создания украшений и декора
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Кеша (настоящее имя Кеша Себерт) заявила, что собирает человеческие зубы и просит свои фанатов присылать их ей. Ее слова передает издание Metro.

Артистка призналась, что сделала из человеческих зубов ожерелье, серьги, ремень и даже корону. Оставшиеся зубы артистка расставила по дому в маленьких баночках.

«Я поп‑звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Отдайте их мне. Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин», — заявила Кеша.

По словам Себерт, все началось с того, что один из поклонников рассказал ей о выпавшем молочном зубе своего ребенка. Артистка попросила отдать ей этот зуб. Теперь в ее коллекции более тысячи «экспонатов».

Ранее певица Кеша в прозрачном наряде и с обнаженной грудью попала в объективы папарацци. 39-летнюю исполнительницу запечатлели у выхода креативной студии Bravo в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову
    Постсоветская страна нарастила импорт нефтепродуктов и газа из России
    Число открытий компаний в России опустилось до минимума
    В России в продаже появился уникальный рамный внедорожник Toyota
    Валерия раскрыла свой главный страх
    Неймар купил яхту за 23 миллиона долларов после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
    Полянский заявил о желании ЕС отправить всех украинцев на фронт
    От Бориса Надеждина потребовали выплатить 1,5 миллиона рублей
    В доме фигуранта дела о взрыве в Монако нашли камеру пыток
    Описаны ведущие к поломке складного смартфона привычки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok