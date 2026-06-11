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01:00, 11 июня 2026Ценности

Певица Кеша в прозрачном наряде и с обнаженной грудью попала в объективы папарацци

Папарацци запечатлели американскую певицу Кешу в откровенном виде у студии в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BlayzenPhotos / Backgrid / Legion-Media

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, в откровенном виде попала в объективы папарацци. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

39-летнюю исполнительницу запечатлели у выхода креативной студии Bravo в Нью-Йорке. Так, знаменитость предстала перед камерами в распахнутой шубе и синем облегающем платье в пол, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь и трусы со средней посадкой. Кроме того, она подобрала к своему образу солнцезащитные очки, открытые туфли и небольшую сумку Birkin Hermes.

Ранее Кеша устроила откровенную фотосессию и вызвала ажиотаж в сети. Тогда певица снялась в белых полупрозрачных трусах и сапогах, прикрыв руками голую грудь.

В июле 2024 года Кеша объяснила желание обнажаться на публике. Тогда артистка призналась, что гордится своим телом, поскольку оно прошло через многое.

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