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15:43, 16 июля 2026Экономика

Жителям столичного региона пообещали почти 30-градусную жару

Синоптик Ильин: 19 июля в Подмосковье ожидается жара до плюс 29 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ближайшие выходные в столичный регион придет почти 30-градусная жара. Такую погоду его жителям пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, столбики термометров пойдут вверх под влиянием антициклона. В результате ближайшие дни будут солнечными и сухими, уточнил он.

«В пятницу и субботу температура в Москве будет подниматься до плюс 24 градусов Цельсия, а по области находиться в пределах плюс 22-27 градусов Цельсия», — поделился информацией Ильин. В воскресенье, 19 июля, продолжил он, в Москве воздух прогреется до плюс 26-27 градусов, а в некоторых районах Подмосковья — до плюс 29 градусов. В ночные часы температура составит плюс 8-13 градусов, добавил синоптик.

«Ветер в пятницу будет дуть с севера — до 6-11 метров в секунду. В субботу слабый ветер переменных направлений. В воскресенье подует ветер с юга — до трех-восьми метров в секунду», — рассказал специалист. Что касается атмосферного давления, оно будет незначительно падать — с 750 миллиметров ртутного столба в пятницу до 747 миллиметров в воскресенье, заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода 16 июля в Москве будет больше похожа на сентябрьскую.

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