Пентагон обвинил Россию в развертывании крылатых ракет ради создания угроз НАТО

Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования, что нарушает «дух и цели» Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД) и представляет угрозу для НАТО. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в среду, 8 марта, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Сельва.

«Эта система сама по себе несет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что Россия сознательно развернула ее для того, чтобы угрожать НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — заявил генерал, выступая на слушаниях комитета комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Вашингтон поднимал данный вопрос в ходе дискуссий с Москвой, добавил Сельва, не став вдаваться в детали и не уточнив, были ли переговоры результативными.

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В середине газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия якобы секретно развернула крылатые ракеты, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что Вашингтон официально не обвинял Москву в нарушении договора РСМД, и Россия соблюдает свои международные обязательства.

По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году, США и РФ не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва при этом неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.