Силовые структуры
 

В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам

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Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение палаты представителей и сената Конгресса США законопроект, который разрешает Соединенным Штатам разрабатывать ракетные системы средней дальности и передавать соответствующие технологии союзникам. Такой шаг должен стать ответом на якобы нарушение Россией Договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), сообщает в субботу, 18 февраля, PBS.

В случае принятия документ позволит Конгрессу обвинить Россию в «серьезном нарушении» договора и на законодательном уровне разрешит разработку наземных систем запуска крылатых ракет. Он также позволит Соединенным Штатам нарастить ядерный арсенал в Европе.

Кроме того, законопроект облегчает передачу союзникам США ракетных систем, подпадающих под договор РСМД. Также сенаторы предлагают добиться включения в договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) российского ракетного комплекса «РС-26 Ярс-М», передает РИА Новости.

«Если Россия собирается испытывать и развертывать крылатые ракеты средней дальности, то логика подсказывает, что мы отвечаем... Мы предлагаем этот законопроект, чтобы, наконец, поставить поставить в четкие, твердые границы необузданную агрессию со стороны России», — говорится в заявлении авторов законопроекта, сенаторов Тома Коттона, Марка Рубио и Рона Джонсона.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия якобы секретно развернула крылатую ракету, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что Вашингтон официально не обвинял Москву в нарушении договора РСМД, и Россия соблюдает свои международные обязательства.

По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году, США и РФ не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва при этом неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.

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