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07:22, 2 июля 2026Мир

Стало известно о попытках недружественных стран восстановить связи с Приморьем

Дипломат Волосастов заявил о попытках недружественных стран восстановить связи с Приморьем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что недружественные страны начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем. Его слова приводит РИА Новости.

Волосастов уточнил, что попытки недружественных стран восстановить связи с Приморьем наблюдаются в течение последнего года. Дипломат отметил, что эти государства стали заложниками антироссийской политики.

«Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет», — заключил Волосастов.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом организация не стремится к роли посредника в урегулировании конфликта на Украине.

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