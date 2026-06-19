ЕС захотел восстановить канал связи с Россией

Глава Евросовета Кошта: ЕС хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями

Европейский союз (ЕС) хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями, но не стремится к роли посредника. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, передает Reuters.

«Мы должны установить немедленно прямой дипломатический канал с Россией, поскольку мы должны слушать их, говорить с ними. Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить», — подчеркнул Кошта.

Глава Евросовета подтвердил, что пытался установить подобные контакты. По его словам, Евросоюз при этом не претендует на роль посредника между Россией и Украиной. Кошта подчеркнул, что только президент Украины Владимир Зеленский имеет право вести переговоры от лица своей страны.

Ранее Кошта ответил на идею поехать на переговоры с Россией шуткой о том, что его хотят выгнать из Брюсселя.