Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 19 июня 2026Мир

Глава Евросовета ответил шуткой на предложение поехать в Москву

Глава Евросовета Кошта пошутил об идее стать переговорщиком с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта ответил на идею поехать на переговоры с Россией шуткой о том, что его хотят выгнать из Брюсселя. Об этом сообщает портал Euractiv.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал перед журналистами, когда возле него прошел глава Евросовета. Тот обратился к нему: «Я только что говорил о тебе, Антонио, и хвалил тебя! Говорил, что ты единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим тебя в Москву как можно скорее!»

«Это потому, что вам в Брюсселе я не нравлюсь», — иронично ответил еврочиновник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Коште пришлось оправдываться перед лидерами стран Европейского союза из-за попыток установить контакты с Россией. Произошло это во время саммита объединения, проходившего в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Шаляпин ответил на заявление Семенович о минимальном заработке мужчин

    Зумеры поделились необычной привычкой для поддержания ментального здоровья

    Москвичам пообещали волну дождей

    В России оценили саммит G7 словами «Европа придумала историю, как манипулировать Трампом»

    В России оценили идею заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok