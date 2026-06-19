Глава Евросовета ответил шуткой на предложение поехать в Москву

Глава Евросовета Кошта пошутил об идее стать переговорщиком с Россией

Глава Европейского совета Антониу Кошта ответил на идею поехать на переговоры с Россией шуткой о том, что его хотят выгнать из Брюсселя. Об этом сообщает портал Euractiv.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал перед журналистами, когда возле него прошел глава Евросовета. Тот обратился к нему: «Я только что говорил о тебе, Антонио, и хвалил тебя! Говорил, что ты единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим тебя в Москву как можно скорее!»

«Это потому, что вам в Брюсселе я не нравлюсь», — иронично ответил еврочиновник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Коште пришлось оправдываться перед лидерами стран Европейского союза из-за попыток установить контакты с Россией. Произошло это во время саммита объединения, проходившего в Брюсселе.