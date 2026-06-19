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12:20, 19 июня 2026Мир

Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

Bloomberg: Коште пришлось оправдываться перед лидерами ЕС из-за контактов с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Председателю Европейского совета Антониу Коште во время саммита в Брюсселе пришлось оправдываться перед лидерами стран Европейского союза (ЕС) из-за попыток установить контакты с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника.

«Кошта охарактеризовал контакты как краткие и заявил, что его команда просто проводила подготовительную работу на случай, если настанет момент для вовлечения Москвы в мирные переговоры», — говорится в материале.

Глава Евросовета добавил, что считает логичным, чтобы он как председатель на встречах лидеров ЕС выступал в качестве представителя объединения в переговорах.

Издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство Европейского союза из-за попыток установить контакты с Москвой. Большинство стран ЕС поддержали Кошту.

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