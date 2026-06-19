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10:20, 19 июня 2026Мир

Два европейских лидера выступили против контактов ЕС с Россией

Politico: Мерц и Макрон обрушились с критикой на ЕС из-за контактов с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iakovos Hatzistavrou / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство Европейского союза (ЕС) из-за попыток установить контакты с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

«Президент Франции и канцлер Германии отвергли попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем», — говорится в материале.

Дания, Нидерланды и Эстония поддержали Мерца и Макрона. Лидеры других стран, как пишет издание, встали на сторону Кошты.

Ранее сообщалось, что офис главы Евросовета Антонио Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

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