Генерал Липовой заявил о безвыходном положении Зеленского

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют, что он загнан в угол. Об этом сообщает ТАСС.

Липовой напомнил, что украинский лидер начал выступать не только с террористическими, но и авантюрными заявлениями. В частности, Зеленский угрожает не только Европе, но и Белоруссии, ставя ее президенту Александру Лукашенко ультиматум.

«Это еще раз говорит о том, что Зеленский загнан в угол. И он сейчас пытается найти выход из этой ситуации, потому что у него все больше безвыходных ситуаций, которые мы сейчас наблюдаем», — отметил он.

Ранее сенатор Александр Волошин заявил, что Зеленский перешел от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета, требуя от Белоруссии изменить политику под угрозой ракетных ударов. Демарш происходит именно сейчас, когда положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте остается тяжелым.