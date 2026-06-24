Сенатор Волошин: Ультиматумы Киева Минску — отчаяние из-за сложного положения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский перешел от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета, требуя от суверенной Белоруссии изменить политику под угрозой ракетных ударов, считает сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что такие действия говорят об отчаянии на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте.

«Зеленский уже давно перешел от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета. Это разговор в логике бандитизма. Иронично, что с 2014 года Киев и его западные союзники навязывают России обвинения в давлении на соседей, а сегодня Киев сам пытается диктовать условия Минску самым бесцеремонным способом», — заявил сенатор.

По его словам, Зеленскому необходимо ясно понимать, что любая атака на белорусскую территорию будет рассматриваться как переход к новому, гораздо более опасному уровню эскалации с самыми тяжелыми для Киева последствиями. Вся полнота ответственности ляжет на тех, кто раздает ультиматумы, не задумываясь о цене авантюры, указал сенатор.

Волошин отметил, что демарш происходит именно сейчас, когда положение ВСУ на фронте остается крайне тяжелым. Когда нет громких военных побед, начинается поиск побед медийных, считает он. При этом, объясняет сенатор, Украина попросту не сможет выдержать войну на новой многокилометровой линии фронта.

Он также предупредил, что если сегодня Киев считает допустимым угрожать Минску, то завтра аналогичный ультиматум может быть предъявлен любой другой стране, которая откажется следовать указаниям украинского руководства.

«Похоже, Зеленский настолько увлекся ролью человека, который постоянно требует оружие, деньги и новые санкции, что начал требовать капитуляции от соседних государств. Но ультиматумы работают только тогда, когда за ними стоит сила. А когда за ними стоит отчаяние, они становятся симптомом приближающегося конца», — заключил Волошин.

19 июня Зеленский потребовал от президенте Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

