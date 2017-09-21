Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

НАТО пытается вернуться к холодной войне, несмотря на пройденный Россией путь избавления от наследия того периода. Об этом с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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«За последнюю четверть века Россия много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в мире, но не встретила взаимности со стороны наших западных партнеров, — сказал министр. — НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь принцип равной и неделимой безопасности».

Он указал на то, что Запад расширял влияние НАТО на восток, используя принцип «кто не с нами, тот против нас», провоцируя тем самым нестабильность на постсоветском пространстве.

4 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа о «предельно низком уровне» отношений между странами. Днем ранее американский лидер возложил ответственность за это на Конгресс.

3 августа в российском МИД посетовали на то, что США все глубже скатываются к «примитивным идеологизированным штампам» времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах, подчеркнули в МИД.