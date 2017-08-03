Трамп призвал сказать спасибо Конгрессу США за ухудшение отношений с Россией

Американский президент Дональд Трамп возложил ответственность на Конгресс США за плохие отношения с Россией. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter.

«Конгрессу спасибо скажите — это те самые люди, которые нам даже нормальную медстраховку сделать не могут», — подытожил глава государства.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.