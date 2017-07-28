Сенат США отклонил законопроект об отмене части Obamacare

Американские сенаторы-республиканцы не смогли отменить ряд ключевых положений закона о здравоохранении, известного как Obamacare. Об этом сообщает Reuters.

В поддержку усеченного варианта документа высказались 49 сенаторов, против — 51. «Это явно разочаровывающий момент», — заявил по итогам голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Как отмечается, трое парламентариев-республиканцев — Джон Маккейн, Лиза Мурковски и Сюзан Коллинз — присоединились к коллегам-демократам. Агентство назвало решение сената «пощечиной Дональду Трампу».

17 июля Макконнелл сообщил, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона не будет одобрен из-за нехватки голосов. После этого президент США Дональд Трамп призвал дождаться момента, когда действующая система здравоохранения рухнет сама.

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4 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому основные положения Obamacare заменяются программой, разработанной республиканцами. Решение было принято большинством голосов.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.