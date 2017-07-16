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Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна

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Джон Маккейн
Джон Маккейн

Запланированное на следующую неделю голосование по отмене реформы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы отложили из-за операции Джона Маккейна. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает Reuters.

Как сообщил журналистам руководитель республиканцев в сенате Митч Макконнелл, пока Маккейн будет проходить реабилитацию, сенаторы продолжат свою работу по законодательным вопросам. Макконнелл не стал уточнять, на какой день перенесено голосование.

Маккейн вынужден остаться на недельную реабилитацию в штате Аризона после операции по удалению сгустка крови из левого глаза, которая прошла в пятницу.

4 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому основные положения Obamacare заменяются программой, разработанной республиканцами. Решение было принято большинством голосов, документ направлен для рассмотрения в cенат.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лицам обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

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