Нижняя палата Конгресса США одобрила замену Obamacare новой программой

Палата представителей Конгресса США в четверг, 4 мая, одобрила законопроект, который отменил основные положения реформы системы здравоохранения Obamacare и заменил его программой, разработанной республиканцами. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Неудачное начало Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа

Решение было принято большинством голосов, 217 против 213. За поправки не проголосовал ни один демократ.

Документ направляется в сенат для рассмотрения. Как отмечается, это на данный момент главная победа нового президента Дональда Трампа в законодательном поле.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Трампа.